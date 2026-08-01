Sobre o YOUNES

O Younes é um token de memes impulsionado pela comunidade, inspirado em Younes, uma superestrela da comédia de artes marciais. Ele é YvY. O Younes prospera graças à sua própria absurdez, abraçando a ideia de que não se trata de fazer sentido, mas sim de enviar uma mensagem. Como símbolo da individualidade, o Younes incentiva você a ser o protagonista, deixar as inibições de lado e abraçar seus pensamentos e vozes únicos. Ao agir assim, a comunidade ascende a um estado de autoexpressão sem pedir desculpas, sem medo de ser ridículo e fiel a si mesma.

Qual é o preço atual de YOUNES?

O preço em tempo real de YOUNES (YOUNES) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como YOUNES está posicionado no mercado?

YOUNES ocupa atualmente a posição de número #9940 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$56245.6556354169900000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de YOUNES?

A oferta circulante de YOUNES é de 999998201.24 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de YOUNES?

Nas últimas 24 horas, YOUNES teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante YOUNES está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

YOUNES atingiu um máximo histórico de R$0.0408879789979741200000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de YOUNES hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de YOUNES?

A movimentação atual do preço de --% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.