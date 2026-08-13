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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Yield Guild Games, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Yield Guild Games, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Yield Guild Games (YGG) hoje

Análise técnica de Yield Guild Games (YGG) hoje

A página de Análise de Yield Guild Games fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de YGG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Yield Guild Games abaixo.

Variação de preço de Yield Guild Games (YGG)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01893--+2.65%-11.09%-55.50%
Saiba mais sobre o preço de Yield Guild Games

Indicadores técnicos de Yield Guild Games

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Yield Guild Games em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 6
Compra 12
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 3Compra 11
Indicadores técnicos:Venda forteVenda 8Neutro 3Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01891
0.0189
R2
0.0189
0.0189
R1
0.0189
0.0189
PP
0.01889
0.01889
S1
0.01889
0.01889
S2
0.01888
0.01889
S3
0.01888
0.01888

Sinais de mercado Yield Guild Games

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.50M
$6.38 M
$6.88 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.24 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.24 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Yield Guild Games

Entrada líquidaPreço de YGGUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.02
2026-08-12-$0.02 M0.02
2026-08-11-$0.03 M0.02
2026-08-10$0.02 M0.02
2026-08-09$0.04 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
YGG/USDT
$0.01893
$0.01893$0.01893
-0.57%
2.89M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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