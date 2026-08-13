Análise técnica de Yield Guild Games (YGG) hoje A página de Análise de Yield Guild Games fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de YGG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Yield Guild Games abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Yield Guild Games (YGG) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01893 -- +2.65% -11.09% -55.50%

Indicadores técnicos de Yield Guild Games

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Yield Guild Games em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 6 Compra 12 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 3 Compra 11 Indicadores técnicos : Venda forte Venda 8 Neutro 3 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01891 0.0189 R2 0.0189 0.0189 R1 0.0189 0.0189 PP 0.01889 0.01889 S1 0.01889 0.01889 S2 0.01888 0.01889 S3 0.01888 0.01888

Sinais de mercado Yield Guild Games Volume líquido atual de ordens em aberto -0.50M $6.38 M $6.88 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.24 M Vendas ativas de 7 dias $0.24 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Yield Guild Games Entrada líquida Preço de YGGUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.02 2026-08-12 -$0.02 M 0.02 2026-08-11 -$0.03 M 0.02 2026-08-10 $0.02 M 0.02 2026-08-09 $0.04 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Yield Guild Games (YGG) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Yield Guild Games. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h YGG / USDT $0.01893 $0.01893 $0.01893 -0.57% 2.89M (USDT) Negociar