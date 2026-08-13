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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Venus, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Venus, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Venus (XVS) hoje

Análise técnica de Venus (XVS) hoje

A página de Análise de Venus fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XVS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Venus abaixo.

Variação de preço de Venus (XVS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$2.6801---1.04%-0.53%-3.34%
Saiba mais sobre o preço de Venus

Indicadores técnicos de Venus

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Venus em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 9
Neutro 3
Compra 14
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 0Compra 8
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 3Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
2.6813
2.6806
R2
2.6806
2.6802
R1
2.6803
2.68
PP
2.6796
2.6796
S1
2.6793
2.6792
S2
2.6786
2.679
S3
2.6783
2.6786

Sinais de mercado Venus

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.51M
$7.00 M
$7.51 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.07 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Venus

Entrada líquidaPreço de XVSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M2.70
2026-08-12-$0.01 M2.70
2026-08-11-$0.01 M2.71
2026-08-10-$0.03 M2.75
2026-08-09$0.02 M2.82

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
XVS/USDT
$2.6801
$2.6801$2.6801
-0.77%
19.94K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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