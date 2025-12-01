Preço de XDOG hoje

O preço ao vivo de XDOG (XDOG) hoje é $ 0.004783, com uma variação de 2.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XDOG para USD é de $ 0.004783 por XDOG.

XDOG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- XDOG. Nas últimas 24 horas, XDOG foi negociado entre $ 0.004747 (mínimo) e $ 0.004922 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, XDOG movimentou-se -2.17% na última hora e -23.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.60K.

Informações de mercado de XDOG (XDOG)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 54.60K$ 54.60K $ 54.60K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública XLAYER

