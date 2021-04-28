Análise técnica de Chia Network (XCH) hoje A página de Análise de Chia Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XCH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Chia Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Chia Network (XCH) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.292 -- -10.96% -6.38% -49.14%

Fluxo de capital de Chia Network Entrada líquida Preço de XCHUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 1.29 2026-08-12 -$0.02 M 1.33 2026-08-11 $0.01 M 1.38 2026-08-10 $0.00 M 1.39 2026-08-09 $0.00 M 1.35 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Chia Network (XCH) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Chia Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h XCH / USDT $1.291 $1.291 $1.291 -3.36% 73.02K (USDT) Negociar