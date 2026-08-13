Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Xai, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Xai, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre XAI

Informações sobre preços de XAI

O que é XAI

Whitepaper de XAI

Site oficial do XAI

Tokenomics de XAI

Previsão de preço de XAI

Histórico de preço de XAI

Guia de compra de XAI

Conversor de XAI para moeda Fiat

Spot XAI

Futuros USDT-M de XAI

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Xai (XAI) hoje

Análise técnica de Xai (XAI) hoje

A página de Análise de Xai fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XAI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Xai abaixo.

Variação de preço de Xai (XAI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.006327--+2.57%-7.50%-48.20%
Saiba mais sobre o preço de Xai

Indicadores técnicos de Xai

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Xai em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 4
Compra 16
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 4Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.006319
0.006318
R2
0.006318
0.006318
R1
0.006317
0.006317
PP
0.006317
0.006317
S1
0.006315
0.006316
S2
0.006315
0.006315
S3
0.006314
0.006315

Sinais de mercado Xai

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.24M
$1.35 M
$1.59 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.07M
Compras ativas de 3 dias
$0.29 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.36 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.07M
Compras ativas de 7 dias
$3.37 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.30 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Xai

Entrada líquidaPreço de XAIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.01
2026-08-12-$0.03 M0.01
2026-08-11-$0.10 M0.01
2026-08-10-$0.09 M0.01
2026-08-09-$0.20 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Xai

Negocie Xai (XAI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Xai.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
XAI/USDT
$0.006326
$0.006326$0.006326
-1.87%
9.93M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de XAI para USD

Montante

XAI
XAI
USD
USD

1 XAI = 0.006327 USD