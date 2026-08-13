Análise técnica de Xai (XAI) hoje
Variação de preço de Xai (XAI)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.006327
|--
|+2.57%
|-7.50%
|-48.20%
Indicadores técnicos de Xai
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Xai em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Compra
|Venda 4
|Neutro 0
|Compra 10
|Indicadores técnicos:
|Compra
|Venda 2
|Neutro 4
|Compra 6
Sinais de mercado Xai
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Xai
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.02 M
|0.01
|2026-08-12
|-$0.03 M
|0.01
|2026-08-11
|-$0.10 M
|0.01
|2026-08-10
|-$0.09 M
|0.01
|2026-08-09
|-$0.20 M
|0.01
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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