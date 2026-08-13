Análise técnica de Xai (XAI) hoje A página de Análise de Xai fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XAI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Xai abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Xai (XAI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.006327 -- +2.57% -7.50% -48.20%

Indicadores técnicos de Xai

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Xai em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 4 Compra 16 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 4 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.006319 0.006318 R2 0.006318 0.006318 R1 0.006317 0.006317 PP 0.006317 0.006317 S1 0.006315 0.006316 S2 0.006315 0.006315 S3 0.006314 0.006315

Sinais de mercado Xai Volume líquido atual de ordens em aberto -0.24M $1.35 M $1.59 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.07M Compras ativas de 3 dias $0.29 M Vendas ativas de 3 dias $0.36 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.07M Compras ativas de 7 dias $3.37 M Vendas ativas de 7 dias $3.30 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Xai Entrada líquida Preço de XAIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.01 2026-08-12 -$0.03 M 0.01 2026-08-11 -$0.10 M 0.01 2026-08-10 -$0.09 M 0.01 2026-08-09 -$0.20 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Xai (XAI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Xai. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h XAI / USDT $0.006326 $0.006326 $0.006326 -1.87% 9.93M (USDT) Negociar