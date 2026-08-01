O que é WHALE?

WHALE é o clube de membros omni-versal para nativos digitais, focado em imergir nossos membros WHALE no renascimento da arte e cultura digitais. Impulsionado pelo token social nativo do clube, $WHALE, e pelo tesouro do clube, o WHALE Vault, WHALE oferece conteúdo físico e metaverso, informações e experiências para uma nova geração de entusiastas digitais.

O que torna WHALE único?

WHALE surgiu como a maior comunidade de tokens sociais do mundo, financiada pela coleção de NFTs mais valiosa do mundo. Fundado em 2020 pelo pseudônimo WhaleShark, WHALE conta com mais de 25.000 membros em todo o mundo, todos focados na discussão e imersão de longo prazo na Web 3 e na revolução da verdadeira escassez, propriedade e gestão de ativos digitais.

Qual é a história de WHALE?

Fundado em 2020 pelo pseudônimo WhaleShark, WHALE cresceu até se tornar uma comunidade proeminente no espaço digital, enfatizando a importância da Web 3 e da inovação em ativos digitais.

Qual é o próximo passo para WHALE?

WHALE continua liderando no espaço digital, com foco no futuro da arte digital, da cultura e das tecnologias da Web 3. Com uma comunidade forte e uma valiosa coleção de NFTs, WHALE está preparado para ainda mais crescimento e inovação.

Para que pode ser usado WHALE?

WHALE se concentra em várias áreas-chave, incluindo Arte Digital, Fotografia Digital, Música Digital, Jogos Descentralizados e Metaverso. Os membros podem se envolver nessas áreas por meio de diversas experiências e conteúdos fornecidos pelo clube.

Qual é o preço atual de WHALE?

O preço em tempo real de WHALE (WHALE) é R$0.89140413352104900000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como WHALE está posicionado no mercado?

WHALE ocupa atualmente a posição de número #2293 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$8914051.35937828800000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de WHALE?

A oferta circulante de WHALE é de 10000000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de WHALE?

Nas últimas 24 horas, WHALE teve uma variação de preço entre R$0.88025725892967300000 (mínimo de 24 horas) e R$0.8914993631151300000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante WHALE está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

WHALE atingiu um máximo histórico de R$262.4828337906300000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de WHALE hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de WHALE?

A movimentação atual do preço de 1.10% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à SocialFi,NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.