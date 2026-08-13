Análise técnica de WAX (WAXP) hoje A página de Análise de WAX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WAXP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de WAX abaixo. Cadastrar

Variação de preço de WAX (WAXP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.003741 -- -0.35% -3.64% -44.67%

Indicadores técnicos de WAX

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do WAX em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 5 Compra 10 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 3 Compra 7 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.003734 0.003734 R2 0.003734 0.003733 R1 0.003733 0.003733 PP 0.003733 0.003733 S1 0.003732 0.003732 S2 0.003732 0.003732 S3 0.003731 0.003732

Sinais de mercado WAX Volume líquido atual de ordens em aberto -0.26M $4.19 M $4.45 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.02 M Vendas ativas de 7 dias $0.03 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de WAX Entrada líquida Preço de WAXPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.05 M 0.00 2026-08-10 $0.01 M 0.00 2026-08-09 -$0.02 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie WAX (WAXP) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o WAX. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h WAXP / USDT $0.00374 $0.00374 $0.00374 -1.70% 19.39M (USDT) Negociar