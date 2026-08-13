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Análise técnica de Waves (WAVES) hoje

Análise técnica de Waves (WAVES) hoje

A página de Análise de Waves fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WAVES, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Waves abaixo.

Variação de preço de Waves (WAVES)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1972---6.68%-22.94%-52.64%
Saiba mais sobre o preço de Waves

Indicadores técnicos de Waves

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Waves em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 5
Neutro 13
Compra 8
Médias móveis:NeutroVenda 4Neutro 5Compra 5
Indicadores técnicos:NeutroVenda 1Neutro 8Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1974
0.1973
R2
0.1973
0.1973
R1
0.1973
0.1973
PP
0.1972
0.1972
S1
0.1972
0.1972
S2
0.1971
0.1972
S3
0.1971
0.1971

Sinais de mercado Waves

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.27M
$3.09 M
$3.36 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.41 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.41 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Waves

Entrada líquidaPreço de WAVESUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.20
2026-08-12-$0.01 M0.20
2026-08-11-$0.03 M0.20
2026-08-10-$0.04 M0.20
2026-08-09-$0.01 M0.21

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Waves (WAVES) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
WAVES/USDT
$0.1972
$0.1972$0.1972
-0.60%
384.48K (USDT)
WAVES/USDC
$0.197
$0.197$0.197
-0.60%
131.24K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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