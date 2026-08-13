Análise técnica de Waves (WAVES) hoje A página de Análise de Waves fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WAVES, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Waves abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Waves (WAVES) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1972 -- -6.68% -22.94% -52.64%

Indicadores técnicos de Waves

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Waves em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 5 Neutro 13 Compra 8 Médias móveis : Neutro Venda 4 Neutro 5 Compra 5 Indicadores técnicos : Neutro Venda 1 Neutro 8 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1974 0.1973 R2 0.1973 0.1973 R1 0.1973 0.1973 PP 0.1972 0.1972 S1 0.1972 0.1972 S2 0.1971 0.1972 S3 0.1971 0.1971

Sinais de mercado Waves Volume líquido atual de ordens em aberto -0.27M $3.09 M $3.36 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.03 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.41 M Vendas ativas de 7 dias $0.41 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Waves Entrada líquida Preço de WAVESUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.20 2026-08-12 -$0.01 M 0.20 2026-08-11 -$0.03 M 0.20 2026-08-10 -$0.04 M 0.20 2026-08-09 -$0.01 M 0.21 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Waves (WAVES) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Waves. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h WAVES / USDT $0.1972 $0.1972 $0.1972 -0.60% 384.48K (USDT) Negociar WAVES / USDC $0.197 $0.197 $0.197 -0.60% 131.24K (USDT) Negociar