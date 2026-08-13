Preço de D. Energy hoje

O preço ao vivo de D. Energy (WATT) hoje é R$ 0.04171, com uma variação de 0.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WATT para BRL é de R$ 0.04171 por WATT.

D. Energy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- WATT. Nas últimas 24 horas, WATT foi negociado entre R$ 0.04159 (mínimo) e R$ 0.04399 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, WATT movimentou-se 0.00% na última hora e +3.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 5.77K.

Informações de mercado de D. Energy (WATT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 5.77KR$ 5.77K R$ 5.77K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 50.05MR$ 50.05M R$ 50.05M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 Blockchain pública WATT

A capitalização de mercado atual de D. Energy é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 5.77K. A oferta em circulação de WATT é --, com um fornecimento total de 1200000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 50.05M.