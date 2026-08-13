Análise técnica de VELO (VELO) hoje A página de Análise de VELO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VELO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de VELO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de VELO (VELO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.003277 -- -5.07% +12.37% -21.16%

Indicadores técnicos de VELO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do VELO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 1 Compra 19 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Neutro Venda 6 Neutro 1 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.003275 0.003275 R2 0.003275 0.003274 R1 0.003274 0.003274 PP 0.003274 0.003274 S1 0.003273 0.003273 S2 0.003273 0.003273 S3 0.003272 0.003273

Sinais de mercado VELO Volume líquido atual de ordens em aberto -0.59M $8.23 M $8.82 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.10 M Vendas ativas de 3 dias $0.09 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.29 M Vendas ativas de 7 dias $0.28 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de VELO Entrada líquida Preço de VELOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.02 M 0.00 2026-08-12 $0.02 M 0.00 2026-08-11 $0.03 M 0.00 2026-08-10 -$0.13 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie VELO (VELO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o VELO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h VELO / USDT $0.003277 $0.003277 $0.003277 +1.07% 8.57M (USDT) Negociar