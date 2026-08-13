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Análise técnica de VELO (VELO) hoje

Análise técnica de VELO (VELO) hoje

A página de Análise de VELO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de VELO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de VELO abaixo.

Variação de preço de VELO (VELO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.003277---5.07%+12.37%-21.16%
Saiba mais sobre o preço de VELO

Indicadores técnicos de VELO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do VELO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 1
Compra 19
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:NeutroVenda 6Neutro 1Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.003275
0.003275
R2
0.003275
0.003274
R1
0.003274
0.003274
PP
0.003274
0.003274
S1
0.003273
0.003273
S2
0.003273
0.003273
S3
0.003272
0.003273

Sinais de mercado VELO

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.59M
$8.23 M
$8.82 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.10 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.09 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.29 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.28 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de VELO

Entrada líquidaPreço de VELOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.02 M0.00
2026-08-12$0.02 M0.00
2026-08-11$0.03 M0.00
2026-08-10-$0.13 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
VELO/USDT
$0.003277
$0.003277$0.003277
+1.07%
8.57M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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VELO
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