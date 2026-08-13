Análise técnica de USDP (USDP) hoje A página de Análise de USDP fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de USDP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de USDP abaixo. Cadastrar

Variação de preço de USDP (USDP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.9991 -- -0.16% -0.16% -0.12%

Fluxo de capital de USDP Entrada líquida Preço de USDPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 1.00 2026-08-12 -$0.06 M 1.00 2026-08-11 $0.00 M 1.00 2026-08-10 $0.00 M 1.00 2026-08-09 -$0.01 M 1.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie USDP (USDP) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o USDP. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h USDP / USDT $0.999 $0.999 $0.999 -0.06% 7.90K (USDT) Negociar