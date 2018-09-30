Análise técnica de USDCoin (USDC) hoje A página de Análise de USDCoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de USDC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de USDCoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de USDCoin (USDC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.00092 -- 0.00% -0.01% +0.09%

Indicadores técnicos de USDCoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do USDCoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 6 Neutro 18 Compra 2 Médias móveis : Neutro Venda 0 Neutro 14 Compra 0 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.00037 1.00037 R2 1.00037 1.00036 R1 1.00036 1.00036 PP 1.00036 1.00036 S1 1.00035 1.00035 S2 1.00035 1.00035 S3 1.00034 1.00035

Sinais de mercado USDCoin Volume líquido atual de ordens em aberto -0.32M $30.68 M $31.00 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.37M Compras ativas de 3 dias $0.60 M Vendas ativas de 3 dias $0.23 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $1.52 M Vendas ativas de 7 dias $1.52 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de USDCoin Entrada líquida Preço de USDCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$71.13 M 1.00 2026-08-12 -$88.47 M 1.00 2026-08-11 -$151.39 M 1.00 2026-08-10 -$0.23 M 1.00 2026-08-09 $41.93 M 1.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie USDCoin (USDC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o USDCoin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h USDC / USDT $1.00092 $1.00092 $1.00092 0.00% 55.13M (USDT) Negociar USDC / USDF $1.005 $1.005 $1.005 0.00% 54.12K (USDT) Negociar USDC / EUR $0.8674 $0.8674 $0.8674 +0.09% 97.74K (USDT) Negociar USDC / BRL $5.209 $5.209 $5.209 +0.34% 60.31K (USDT) Negociar