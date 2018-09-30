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Análise técnica de USDCoin (USDC) hoje
Variação de preço de USDCoin (USDC)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$1.00092
|--
|0.00%
|-0.01%
|+0.09%
Indicadores técnicos de USDCoin
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do USDCoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Neutro
|Venda 0
|Neutro 14
|Compra 0
|Indicadores técnicos:
|Venda
|Venda 6
|Neutro 4
|Compra 2
Sinais de mercado USDCoin
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de USDCoin
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$71.13 M
|1.00
|2026-08-12
|-$88.47 M
|1.00
|2026-08-11
|-$151.39 M
|1.00
|2026-08-10
|-$0.23 M
|1.00
|2026-08-09
|$41.93 M
|1.00
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.