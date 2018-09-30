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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre USDCoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre USDCoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de USDCoin (USDC) hoje

Análise técnica de USDCoin (USDC) hoje

A página de Análise de USDCoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de USDC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de USDCoin abaixo.

Variação de preço de USDCoin (USDC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.00092--0.00%-0.01%+0.09%
Saiba mais sobre o preço de USDCoin

Indicadores técnicos de USDCoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do USDCoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 6
Neutro 18
Compra 2
Médias móveis:NeutroVenda 0Neutro 14Compra 0
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.00037
1.00037
R2
1.00037
1.00036
R1
1.00036
1.00036
PP
1.00036
1.00036
S1
1.00035
1.00035
S2
1.00035
1.00035
S3
1.00034
1.00035

Sinais de mercado USDCoin

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.32M
$30.68 M
$31.00 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.37M
Compras ativas de 3 dias
$0.60 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.23 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$1.52 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.52 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de USDCoin

Entrada líquidaPreço de USDCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$71.13 M1.00
2026-08-12-$88.47 M1.00
2026-08-11-$151.39 M1.00
2026-08-10-$0.23 M1.00
2026-08-09$41.93 M1.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie USDCoin (USDC) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
USDC/USDT
$1.00092
$1.00092$1.00092
0.00%
55.13M (USDT)
USDC/USDF
$1.005
$1.005$1.005
0.00%
54.12K (USDT)
USDC/EUR
$0.8674
$0.8674$0.8674
+0.09%
97.74K (USDT)
USDC/BRL
$5.209
$5.209$5.209
+0.34%
60.31K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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USDC
USD
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