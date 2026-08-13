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Análise técnica de UNISWAP (UNI) hoje

Análise técnica de UNISWAP (UNI) hoje

A página de Análise de UNISWAP fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de UNI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de UNISWAP abaixo.

Variação de preço de UNISWAP (UNI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$3.555---12.92%-1.53%-4.13%
Saiba mais sobre o preço de UNISWAP

Indicadores técnicos de UNISWAP

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do UNISWAP em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 2
Compra 9
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 1Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
3.5616
3.5593
R2
3.5593
3.5578
R1
3.5576
3.5568
PP
3.5553
3.5553
S1
3.5536
3.5538
S2
3.5513
3.5528
S3
3.5496
3.5513

Sinais de mercado UNISWAP

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.44M
$12.80 M
$12.36 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.59M
Compras ativas de 3 dias
$29.07 M
Vendas ativas de 3 dias
$28.48 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
1.40M
Compras ativas de 7 dias
$68.69 M
Vendas ativas de 7 dias
$67.29 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de UNISWAP

Entrada líquidaPreço de UNIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.04 M3.57
2026-08-12$1.59 M3.51
2026-08-11-$2.87 M3.70
2026-08-10-$1.07 M3.94
2026-08-09$0.67 M4.07

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
UNI/USDT
$3.559
$3.559$3.559
+1.28%
188.08K (USDT)
UNI/USDC
$3.555
$3.555$3.555
+1.31%
8.84K (USDT)
UNI/ETH
$0.001892
$0.001892$0.001892
+1.88%
1.76K (USDT)
UNI/USD1
$3.561
$3.561$3.561
+1.45%
15.12K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

UNI
UNI
USD
USD

1 UNI = 3.555 USD