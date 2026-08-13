Análise técnica de UNISWAP (UNI) hoje A página de Análise de UNISWAP fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de UNI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de UNISWAP abaixo. Cadastrar

Variação de preço de UNISWAP (UNI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $3.555 -- -12.92% -1.53% -4.13%

Indicadores técnicos de UNISWAP

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do UNISWAP em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 2 Compra 9 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 1 Compra 1 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 3.5616 3.5593 R2 3.5593 3.5578 R1 3.5576 3.5568 PP 3.5553 3.5553 S1 3.5536 3.5538 S2 3.5513 3.5528 S3 3.5496 3.5513

Sinais de mercado UNISWAP Volume líquido atual de ordens em aberto 0.44M $12.80 M $12.36 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.59M Compras ativas de 3 dias $29.07 M Vendas ativas de 3 dias $28.48 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 1.40M Compras ativas de 7 dias $68.69 M Vendas ativas de 7 dias $67.29 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de UNISWAP Entrada líquida Preço de UNIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.04 M 3.57 2026-08-12 $1.59 M 3.51 2026-08-11 -$2.87 M 3.70 2026-08-10 -$1.07 M 3.94 2026-08-09 $0.67 M 4.07 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie UNISWAP (UNI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o UNISWAP. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h UNI / USDT $3.559 $3.559 $3.559 +1.28% 188.08K (USDT) Negociar UNI / USDC $3.555 $3.555 $3.555 +1.31% 8.84K (USDT) Negociar UNI / ETH $0.001892 $0.001892 $0.001892 +1.88% 1.76K (USDT) Negociar UNI / USD1 $3.561 $3.561 $3.561 +1.45% 15.12K (USDT) Negociar