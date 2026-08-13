Análise técnica de UMA (UMA) hoje A página de Análise de UMA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de UMA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de UMA abaixo. Cadastrar

Variação de preço de UMA (UMA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.3224 -- -3.56% -10.35% -35.74%

Indicadores técnicos de UMA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do UMA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 1 Compra 12 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.3218 0.3216 R2 0.3216 0.3215 R1 0.3215 0.3214 PP 0.3213 0.3213 S1 0.3212 0.3212 S2 0.321 0.3211 S3 0.3209 0.321

Sinais de mercado UMA Volume líquido atual de ordens em aberto -0.41M $7.64 M $8.04 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.12 M Vendas ativas de 3 dias $0.12 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.15 M Vendas ativas de 7 dias $0.14 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de UMA Entrada líquida Preço de UMAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.32 2026-08-12 -$0.02 M 0.33 2026-08-11 -$0.02 M 0.33 2026-08-10 -$0.01 M 0.34 2026-08-09 -$0.02 M 0.34 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie UMA (UMA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o UMA. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h UMA / USDT $0.3224 $0.3224 $0.3224 -1.91% 206.94K (USDT) Negociar UMA / USDC $0.3215 $0.3215 $0.3215 -2.04% 167.09K (USDT) Negociar