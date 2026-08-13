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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre UMA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre UMA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de UMA (UMA) hoje

Análise técnica de UMA (UMA) hoje

A página de Análise de UMA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de UMA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de UMA abaixo.

Variação de preço de UMA (UMA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.3224---3.56%-10.35%-35.74%
Saiba mais sobre o preço de UMA

Indicadores técnicos de UMA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do UMA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 1
Compra 12
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.3218
0.3216
R2
0.3216
0.3215
R1
0.3215
0.3214
PP
0.3213
0.3213
S1
0.3212
0.3212
S2
0.321
0.3211
S3
0.3209
0.321

Sinais de mercado UMA

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.41M
$7.64 M
$8.04 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.12 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.12 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.15 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.14 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de UMA

Entrada líquidaPreço de UMAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.32
2026-08-12-$0.02 M0.33
2026-08-11-$0.02 M0.33
2026-08-10-$0.01 M0.34
2026-08-09-$0.02 M0.34

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie UMA (UMA) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
UMA/USDT
$0.3224
$0.3224$0.3224
-1.91%
206.94K (USDT)
UMA/USDC
$0.3215
$0.3215$0.3215
-2.04%
167.09K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de UMA para USD

Montante

UMA
UMA
USD
USD

1 UMA = 0.3224 USD