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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Trust Wallet, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Trust Wallet, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Trust Wallet (TWT) hoje

Análise técnica de Trust Wallet (TWT) hoje

A página de Análise de Trust Wallet fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TWT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Trust Wallet abaixo.

Variação de preço de Trust Wallet (TWT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.4063--+8.49%+17.39%-20.62%
Saiba mais sobre o preço de Trust Wallet

Indicadores técnicos de Trust Wallet

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Trust Wallet em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 5
Compra 14
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 0Compra 8
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 1Neutro 5Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.4044
0.4043
R2
0.4043
0.4042
R1
0.4042
0.4042
PP
0.4041
0.4041
S1
0.404
0.404
S2
0.4039
0.404
S3
0.4038
0.4039

Sinais de mercado Trust Wallet

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.15M
$3.49 M
$3.64 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.40 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.37 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.72 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.75 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Trust Wallet

Entrada líquidaPreço de TWTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.05 M0.41
2026-08-12$0.02 M0.39
2026-08-11-$0.10 M0.39
2026-08-10$0.00 M0.39
2026-08-09-$0.02 M0.39

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TWT/USDT
$0.4063
$0.4063$0.4063
+3.41%
288.48K (USDT)
TWT/USDC
$0.4057
$0.4057$0.4057
+3.25%
145.10K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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USD
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