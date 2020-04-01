Análise técnica de Trust Wallet (TWT) hoje A página de Análise de Trust Wallet fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TWT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Trust Wallet abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Trust Wallet (TWT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.4063 -- +8.49% +17.39% -20.62%

Indicadores técnicos de Trust Wallet

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Trust Wallet em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 5 Compra 14 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 0 Compra 8 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 1 Neutro 5 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.4044 0.4043 R2 0.4043 0.4042 R1 0.4042 0.4042 PP 0.4041 0.4041 S1 0.404 0.404 S2 0.4039 0.404 S3 0.4038 0.4039

Sinais de mercado Trust Wallet Volume líquido atual de ordens em aberto -0.15M $3.49 M $3.64 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $0.40 M Vendas ativas de 3 dias $0.37 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.03M Compras ativas de 7 dias $0.72 M Vendas ativas de 7 dias $0.75 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Trust Wallet Entrada líquida Preço de TWTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.05 M 0.41 2026-08-12 $0.02 M 0.39 2026-08-11 -$0.10 M 0.39 2026-08-10 $0.00 M 0.39 2026-08-09 -$0.02 M 0.39 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Trust Wallet (TWT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Trust Wallet. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TWT / USDT $0.4063 $0.4063 $0.4063 +3.41% 288.48K (USDT) Negociar TWT / USDC $0.4057 $0.4057 $0.4057 +3.25% 145.10K (USDT) Negociar