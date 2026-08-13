Análise técnica de OriginTrail (TRAC) hoje A página de Análise de OriginTrail fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TRAC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OriginTrail abaixo. Cadastrar

Variação de preço de OriginTrail (TRAC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.2723 -- -1.60% +4.40% -20.71%

Fluxo de capital de OriginTrail Entrada líquida Preço de TRACUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.02 M 0.27 2026-08-12 -$0.04 M 0.27 2026-08-11 -$0.06 M 0.27 2026-08-10 -$0.01 M 0.28 2026-08-09 -$0.01 M 0.28 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie OriginTrail (TRAC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o OriginTrail. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TRAC / USDT $0.2743 $0.2743 $0.2743 +2.65% 352.94K (USDT) Negociar