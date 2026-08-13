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Análise técnica de OriginTrail (TRAC) hoje
Variação de preço de OriginTrail (TRAC)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.2723
|--
|-1.60%
|+4.40%
|-20.71%
Fluxo de capital de OriginTrail
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.02 M
|0.27
|2026-08-12
|-$0.04 M
|0.27
|2026-08-11
|-$0.06 M
|0.27
|2026-08-10
|-$0.01 M
|0.28
|2026-08-09
|-$0.01 M
|0.28
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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