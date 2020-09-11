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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SUN, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SUN, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de SUN (SUN) hoje

Análise técnica de SUN (SUN) hoje

A página de Análise de SUN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SUN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SUN abaixo.

Variação de preço de SUN (SUN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.018255--+1.31%+0.76%-7.13%
Saiba mais sobre o preço de SUN

Indicadores técnicos de SUN

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SUN em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 2
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 2Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.018231
0.018231
R2
0.018231
0.01823
R1
0.01823
0.01823
PP
0.01823
0.01823
S1
0.018229
0.018229
S2
0.018229
0.018229
S3
0.018228
0.018229

Sinais de mercado SUN

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.18M
$11.63 M
$11.46 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.10 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.10 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SUN

Entrada líquidaPreço de SUNUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.02
2026-08-12$0.02 M0.02
2026-08-11$0.01 M0.02
2026-08-10-$0.06 M0.02
2026-08-09$0.01 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SUN/USDT
$0.018255
$0.018255$0.018255
+0.10%
4.45M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

SUN
SUN
USD
USD

1 SUN = 0.018255 USD