Análise técnica de Stacks (STX) hoje A página de Análise de Stacks fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Stacks abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Stacks (STX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1231 -- -8.07% -25.89% -53.74%

Indicadores técnicos de Stacks

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Stacks em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 5 Neutro 9 Compra 12 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 5 Compra 6 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 4 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1232 0.1231 R2 0.1231 0.1231 R1 0.1231 0.1231 PP 0.123 0.123 S1 0.123 0.123 S2 0.1229 0.123 S3 0.1229 0.1229

Sinais de mercado Stacks Volume líquido atual de ordens em aberto -0.22M $11.69 M $11.92 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.04M Compras ativas de 3 dias $0.51 M Vendas ativas de 3 dias $0.47 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.87 M Vendas ativas de 7 dias $0.85 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Stacks Entrada líquida Preço de STXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.05 M 0.12 2026-08-12 -$0.13 M 0.12 2026-08-11 -$0.03 M 0.13 2026-08-10 -$0.03 M 0.13 2026-08-09 -$0.02 M 0.13 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Stacks (STX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Stacks. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h STX / USDT $0.1231 $0.1231 $0.1231 -0.24% 502.58K (USDT) Negociar STX / USDC $0.12317 $0.12317 $0.12317 +0.16% 450.89K (USDT) Negociar