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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Stacks, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Stacks, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Stacks (STX) hoje

Análise técnica de Stacks (STX) hoje

A página de Análise de Stacks fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Stacks abaixo.

Variação de preço de Stacks (STX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1231---8.07%-25.89%-53.74%
Saiba mais sobre o preço de Stacks

Indicadores técnicos de Stacks

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Stacks em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 5
Neutro 9
Compra 12
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 5Compra 6
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 4Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1232
0.1231
R2
0.1231
0.1231
R1
0.1231
0.1231
PP
0.123
0.123
S1
0.123
0.123
S2
0.1229
0.123
S3
0.1229
0.1229

Sinais de mercado Stacks

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.22M
$11.69 M
$11.92 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.04M
Compras ativas de 3 dias
$0.51 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.47 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.87 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.85 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Stacks

Entrada líquidaPreço de STXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.05 M0.12
2026-08-12-$0.13 M0.12
2026-08-11-$0.03 M0.13
2026-08-10-$0.03 M0.13
2026-08-09-$0.02 M0.13

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
STX/USDT
$0.1231
$0.1231$0.1231
-0.24%
502.58K (USDT)
STX/USDC
$0.12317
$0.12317$0.12317
+0.16%
450.89K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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