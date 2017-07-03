Análise técnica de STORJ (STORJ) hoje A página de Análise de STORJ fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STORJ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de STORJ abaixo. Cadastrar

Variação de preço de STORJ (STORJ) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04228 -- -5.12% -42.57% -60.74%

Indicadores técnicos de STORJ

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do STORJ em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 14 Neutro 4 Compra 8 Médias móveis : Neutro Venda 7 Neutro 1 Compra 6 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 3 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.04194 0.04191 R2 0.04191 0.04187 R1 0.04184 0.04185 PP 0.04181 0.04181 S1 0.04174 0.04177 S2 0.04171 0.04175 S3 0.04164 0.04171

Sinais de mercado STORJ Volume líquido atual de ordens em aberto -0.06M $1.40 M $1.46 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.04M Compras ativas de 3 dias $0.92 M Vendas ativas de 3 dias $0.88 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.05M Compras ativas de 7 dias $1.01 M Vendas ativas de 7 dias $0.96 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de STORJ Entrada líquida Preço de STORJUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.04 2026-08-12 -$0.16 M 0.04 2026-08-11 -$0.04 M 0.04 2026-08-10 -$0.01 M 0.04 2026-08-09 -$0.01 M 0.05 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie STORJ (STORJ) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o STORJ. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h STORJ / USDT $0.04228 $0.04228 $0.04228 -5.58% 3.35M (USDT) Negociar