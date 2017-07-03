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Análise técnica de STORJ (STORJ) hoje

Análise técnica de STORJ (STORJ) hoje

A página de Análise de STORJ fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STORJ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de STORJ abaixo.

Variação de preço de STORJ (STORJ)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04228---5.12%-42.57%-60.74%
Saiba mais sobre o preço de STORJ

Indicadores técnicos de STORJ

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do STORJ em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 14
Neutro 4
Compra 8
Médias móveis:NeutroVenda 7Neutro 1Compra 6
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.04194
0.04191
R2
0.04191
0.04187
R1
0.04184
0.04185
PP
0.04181
0.04181
S1
0.04174
0.04177
S2
0.04171
0.04175
S3
0.04164
0.04171

Sinais de mercado STORJ

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.06M
$1.40 M
$1.46 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.04M
Compras ativas de 3 dias
$0.92 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.88 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.05M
Compras ativas de 7 dias
$1.01 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.96 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de STORJ

Entrada líquidaPreço de STORJUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.04
2026-08-12-$0.16 M0.04
2026-08-11-$0.04 M0.04
2026-08-10-$0.01 M0.04
2026-08-09-$0.01 M0.05

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
STORJ/USDT
$0.04228
$0.04228$0.04228
-5.58%
3.35M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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STORJ
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