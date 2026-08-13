Análise técnica de Stargate Finance (STG) hoje A página de Análise de Stargate Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Stargate Finance abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Stargate Finance (STG) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1408 -- +15.88% +0.14% -35.65%

Indicadores técnicos de Stargate Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Stargate Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 4 Neutro 5 Compra 17 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 5 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1413 0.1411 R2 0.1411 0.1409 R1 0.141 0.1409 PP 0.1408 0.1408 S1 0.1407 0.1406 S2 0.1405 0.1406 S3 0.1404 0.1405

Sinais de mercado Stargate Finance Volume líquido atual de ordens em aberto 1.11M $7.30 M $6.19 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.20 M Vendas ativas de 3 dias $0.21 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $6.64 M Vendas ativas de 7 dias $6.63 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Stargate Finance Entrada líquida Preço de STGUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.14 2026-08-12 -$0.03 M 0.14 2026-08-11 -$0.04 M 0.13 2026-08-10 -$0.03 M 0.14 2026-08-09 -$0.06 M 0.13 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Stargate Finance (STG) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Stargate Finance. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h STG / USDT $0.1409 $0.1409 $0.1409 +3.67% 403.11K (USDT) Negociar