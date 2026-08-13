Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Stargate Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Stargate Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre STG

Informações sobre preços de STG

O que é STG

Whitepaper de STG

Site oficial do STG

Tokenomics de STG

Previsão de preço de STG

Histórico de preço de STG

Guia de compra de STG

Conversor de STG para moeda Fiat

Spot STG

Futuros USDT-M de STG

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Stargate Finance (STG) hoje

Análise técnica de Stargate Finance (STG) hoje

A página de Análise de Stargate Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Stargate Finance abaixo.

Variação de preço de Stargate Finance (STG)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1408--+15.88%+0.14%-35.65%
Saiba mais sobre o preço de Stargate Finance

Indicadores técnicos de Stargate Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Stargate Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 4
Neutro 5
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 5Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1413
0.1411
R2
0.1411
0.1409
R1
0.141
0.1409
PP
0.1408
0.1408
S1
0.1407
0.1406
S2
0.1405
0.1406
S3
0.1404
0.1405

Sinais de mercado Stargate Finance

Volume líquido atual de ordens em aberto
1.11M
$7.30 M
$6.19 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.20 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.21 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$6.64 M
Vendas ativas de 7 dias
$6.63 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Stargate Finance

Entrada líquidaPreço de STGUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.14
2026-08-12-$0.03 M0.14
2026-08-11-$0.04 M0.13
2026-08-10-$0.03 M0.14
2026-08-09-$0.06 M0.13

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Stargate Finance

Negocie Stargate Finance (STG) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Stargate Finance.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
STG/USDT
$0.1409
$0.1409$0.1409
+3.67%
403.11K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de STG para USD

Montante

STG
STG
USD
USD

1 STG = 0.1408 USD