O preço ao vivo de StratifyX hoje é 0.000000000000000000348 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de STFX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de STFX facilmente na MEXC agora.

Logo de StratifyX

Cotação StratifyX (STFX)

Preço em tempo real de 1 STFX para USD

$0.000000000000000000348
$0.000000000000000000348$0.000000000000000000348
-65.71%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de StratifyX (STFX)
Última atualização da página: 2025-10-09 02:10:06 (UTC+8)

Informações de preço de StratifyX (STFX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.000000000000000000317
$ 0.000000000000000000317$ 0.000000000000000000317
Mínimo 24h
$ 0.000000000000000004922
$ 0.000000000000000004922$ 0.000000000000000004922
Máximo 24h

$ 0.000000000000000000317
$ 0.000000000000000000317$ 0.000000000000000000317

$ 0.000000000000000004922
$ 0.000000000000000004922$ 0.000000000000000004922

--
----

--
----

-13.87%

-65.71%

-100.00%

-100.00%

O preço em tempo real de StratifyX (STFX) é $ 0.000000000000000000348. Nas últimas 24 horas, STFX foi negociado entre a mínima de $ 0.000000000000000000317 e a máxima de $ 0.000000000000000004922, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STFX é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, STFX variou -13.87% na última hora, -65.71% nas últimas 24 horas e -100.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de StratifyX (STFX)

--
----

$ 568.81K
$ 568.81K$ 568.81K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

A capitalização de mercado atual de StratifyX é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 568.81K. A oferta em circulação de STFX é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de StratifyX (STFX) em USD

Acompanhe as variações de preço de StratifyX para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00000000000000000066687-65.71%
30 dias$ -0.000000000490999999652-100.00%
60 dias$ -0.014699999999999999652-100.00%
90 dias$ -0.024999999999999999652-100.00%
Variação de preço de StratifyX hoje

Hoje, STFX registrou uma variação de $ -0.00000000000000000066687 (-65.71%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de StratifyX

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.000000000490999999652 (-100.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de StratifyX

Expandindo a visualização para 60 dias, STFX teve uma variação de $ -0.014699999999999999652 (-100.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de StratifyX

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.024999999999999999652 (-100.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de StratifyX (STFX)!

Confira agora a página de histórico de preço do StratifyX.

O que é StratifyX (STFX)

StratifyX is the world’s first Web3 & AI-powered open-source ecosystem for quantitative strategies.

StratifyX está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em StratifyX de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de STFX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre StratifyX em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de StratifyX tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do StratifyX (em USD)

Quanto valerá StratifyX (STFX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em StratifyX (STFX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para StratifyX.

Confira a previsão de preço de StratifyX agora!

Tokenomics de StratifyX (STFX)

Compreender a tokenomics de StratifyX (STFX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token STFX agora!

Como comprar StratifyX (STFX)

Quer saber como comprar StratifyX? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar StratifyX facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

STFX para moedas locais

1 StratifyX (STFX) para VND
0.00000000000000915762
1 StratifyX (STFX) para AUD
A$0.00000000000000000052548
1 StratifyX (STFX) para GBP
0.00000000000000000025752
1 StratifyX (STFX) para EUR
0.00000000000000000029928
1 StratifyX (STFX) para USD
$0.000000000000000000348
1 StratifyX (STFX) para MYR
RM0.00000000000000000146508
1 StratifyX (STFX) para TRY
0.00000000000000001450812
1 StratifyX (STFX) para JPY
¥0.000000000000000052896
1 StratifyX (STFX) para ARS
ARS$0.00000000000000049785228
1 StratifyX (STFX) para RUB
0.0000000000000000283446
1 StratifyX (STFX) para INR
0.00000000000000003089544
1 StratifyX (STFX) para IDR
Rp0.00000000000000579999768
1 StratifyX (STFX) para KRW
0.000000000000000495726
1 StratifyX (STFX) para PHP
0.0000000000000000202014
1 StratifyX (STFX) para EGP
￡E.0.0000000000000000165474
1 StratifyX (STFX) para BRL
R$0.00000000000000000185832
1 StratifyX (STFX) para CAD
C$0.00000000000000000048372
1 StratifyX (STFX) para BDT
0.00000000000000004238988
1 StratifyX (STFX) para NGN
0.00000000000000051176184
1 StratifyX (STFX) para COP
$0.0000000000000013540854
1 StratifyX (STFX) para ZAR
R.0.0000000000000000059682
1 StratifyX (STFX) para UAH
0.00000000000000001443504
1 StratifyX (STFX) para TZS
T.Sh.0.000000000000000855036
1 StratifyX (STFX) para VES
Bs0.00000000000000006438
1 StratifyX (STFX) para CLP
$0.0000000000000003306
1 StratifyX (STFX) para PKR
Rs0.00000000000000009786108
1 StratifyX (STFX) para KZT
0.00000000000000018810792
1 StratifyX (STFX) para THB
฿0.00000000000000001131
1 StratifyX (STFX) para TWD
NT$0.00000000000000001063836
1 StratifyX (STFX) para AED
د.إ0.00000000000000000127716
1 StratifyX (STFX) para CHF
Fr0.0000000000000000002784
1 StratifyX (STFX) para HKD
HK$0.00000000000000000270744
1 StratifyX (STFX) para AMD
֏0.0000000000000001331796
1 StratifyX (STFX) para MAD
.د.م0.00000000000000000317028
1 StratifyX (STFX) para MXN
$0.00000000000000000638232
1 StratifyX (STFX) para SAR
ريال0.000000000000000001305
1 StratifyX (STFX) para ETB
Br0.0000000000000000504252
1 StratifyX (STFX) para KES
KSh0.000000000000000045066
1 StratifyX (STFX) para JOD
د.أ0.000000000000000000246732
1 StratifyX (STFX) para PLN
0.00000000000000000127368
1 StratifyX (STFX) para RON
лв0.00000000000000000152424
1 StratifyX (STFX) para SEK
kr0.00000000000000000328512
1 StratifyX (STFX) para BGN
лв0.00000000000000000058464
1 StratifyX (STFX) para HUF
Ft0.00000000000000011728992
1 StratifyX (STFX) para CZK
0.00000000000000000730452
1 StratifyX (STFX) para KWD
د.ك0.000000000000000000106488
1 StratifyX (STFX) para ILS
0.00000000000000000114144
1 StratifyX (STFX) para BOB
Bs0.00000000000000000240468
1 StratifyX (STFX) para AZN
0.0000000000000000005916
1 StratifyX (STFX) para TJS
SM0.0000000000000000032364
1 StratifyX (STFX) para GEL
0.00000000000000000094308
1 StratifyX (STFX) para AOA
Kz0.00000000000000031897332
1 StratifyX (STFX) para BHD
.د.ب0.000000000000000000130848
1 StratifyX (STFX) para BMD
$0.000000000000000000348
1 StratifyX (STFX) para DKK
kr0.00000000000000000223764
1 StratifyX (STFX) para HNL
L0.00000000000000000912804
1 StratifyX (STFX) para MUR
0.00000000000000001586532
1 StratifyX (STFX) para NAD
$0.00000000000000000597516
1 StratifyX (STFX) para NOK
kr0.00000000000000000347304
1 StratifyX (STFX) para NZD
$0.00000000000000000060204
1 StratifyX (STFX) para PAB
B/.0.000000000000000000348
1 StratifyX (STFX) para PGK
K0.00000000000000000145464
1 StratifyX (STFX) para QAR
ر.ق0.00000000000000000126672
1 StratifyX (STFX) para RSD
дин.0.00000000000000003512016
1 StratifyX (STFX) para UZS
soʻm0.00000000000000419277012
1 StratifyX (STFX) para ALL
L0.0000000000000000288666
1 StratifyX (STFX) para ANG
ƒ0.00000000000000000062292
1 StratifyX (STFX) para AWG
ƒ0.0000000000000000006264
1 StratifyX (STFX) para BBD
$0.000000000000000000696
1 StratifyX (STFX) para BAM
KM0.00000000000000000058464
1 StratifyX (STFX) para BIF
Fr0.000000000000001026252
1 StratifyX (STFX) para BND
$0.00000000000000000044892
1 StratifyX (STFX) para BSD
$0.000000000000000000348
1 StratifyX (STFX) para JMD
$0.0000000000000000557148
1 StratifyX (STFX) para KHR
0.00000000000000139758888
1 StratifyX (STFX) para KMF
Fr0.000000000000000147204
1 StratifyX (STFX) para LAK
0.00000000000000756521724
1 StratifyX (STFX) para LKR
Rs0.00000000000000010532568
1 StratifyX (STFX) para MDL
L0.00000000000000000586032
1 StratifyX (STFX) para MGA
Ar0.0000000000000015605364
1 StratifyX (STFX) para MOP
P0.00000000000000000278748
1 StratifyX (STFX) para MVR
0.0000000000000000053244
1 StratifyX (STFX) para MWK
MK0.00000000000000060416628
1 StratifyX (STFX) para MZN
MT0.0000000000000000222372
1 StratifyX (STFX) para NPR
Rs0.00000000000000004939512
1 StratifyX (STFX) para PYG
0.000000000000002433564
1 StratifyX (STFX) para RWF
Fr0.000000000000000503556
1 StratifyX (STFX) para SBD
$0.00000000000000000286404
1 StratifyX (STFX) para SCR
0.00000000000000000502164
1 StratifyX (STFX) para SRD
$0.0000000000000000132762
1 StratifyX (STFX) para SVC
$0.000000000000000003045
1 StratifyX (STFX) para SZL
L0.00000000000000000597168
1 StratifyX (STFX) para TMT
m0.000000000000000001218
1 StratifyX (STFX) para TND
د.ت0.00000000000000000101616
1 StratifyX (STFX) para TTD
$0.00000000000000000236292
1 StratifyX (STFX) para UGX
Sh0.000000000000001195728
1 StratifyX (STFX) para XAF
Fr0.000000000000000196272
1 StratifyX (STFX) para XCD
$0.0000000000000000009396
1 StratifyX (STFX) para XOF
Fr0.000000000000000196272
1 StratifyX (STFX) para XPF
Fr0.000000000000000035496
1 StratifyX (STFX) para BWP
P0.00000000000000000463188
1 StratifyX (STFX) para BZD
$0.00000000000000000069948
1 StratifyX (STFX) para CVE
$0.000000000000000032973
1 StratifyX (STFX) para DJF
Fr0.000000000000000061596
1 StratifyX (STFX) para DOP
$0.00000000000000002181612
1 StratifyX (STFX) para DZD
د.ج0.00000000000000004534788
1 StratifyX (STFX) para FJD
$0.00000000000000000078648
1 StratifyX (STFX) para GNF
Fr0.00000000000000302586
1 StratifyX (STFX) para GTQ
Q0.00000000000000000266568
1 StratifyX (STFX) para GYD
$0.00000000000000007283292
1 StratifyX (STFX) para ISK
kr0.000000000000000042108

Recurso StratifyX

Para uma compreensão mais aprofundada de StratifyX, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do StratifyX
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre StratifyX

Quanto vale hoje o StratifyX (STFX)?
O preço ao vivo de STFX em USD é 0.000000000000000000348 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de STFX para USD?
O preço atual de STFX para USD é $ 0.000000000000000000348. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de StratifyX?
A capitalização de mercado de STFX é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de STFX?
O fornecimento circulante de STFX é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de STFX?
STFX atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de STFX?
STFX atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de STFX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para STFX é $ 568.81K USD.
STFX vai subir ainda este ano?
STFX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do STFX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-09 02:10:06 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o StratifyX (STFX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-09 06:24:00Atualizações da Indústria
U.S. stock indices all turn downward, crypto stocks fall across the board, Bitcoin drops below $122,000
10-09 00:05:00Atualizações da Indústria
Bitcoin withdrawals resumed, with a net outflow of 12,344.33 BTC from CEX in the past 24 hours
10-08 11:51:08Atualizações da Indústria
BSC Ecosystem tokens continue to surge, FORM rises over 20% in 24h
10-08 03:05:00Atualizações da Indústria
$364 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
10-07 15:18:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear & Greed Index currently at 70, market sentiment in "Greed" state
10-07 12:23:00Atualizações da Indústria
Bitcoin briefly surpassed $126,000 today, creating a new all-time high

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de STFX para USD

Montante

STFX
STFX
USD
USD

1 STFX = 0 USD

Negocie STFX

STFX/USDT
$0.000000000000000000348
$0.000000000000000000348$0.000000000000000000348
-65.71%

