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Análise técnica de Lido Staked ETH (STETH) hoje
Variação de preço de Lido Staked ETH (STETH)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$1,880.31
|--
|-1.55%
|+5.34%
|-17.40%
Fluxo de capital de Lido Staked ETH
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.12 M
|1,879.03
|2026-08-12
|$0.01 M
|1,892.91
|2026-08-11
|$0.02 M
|1,861.52
|2026-08-10
|$0.02 M
|1,877.53
|2026-08-09
|$0.03 M
|1,926.81
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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