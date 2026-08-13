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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Spell Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Spell Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Spell Token (SPELL) hoje

Análise técnica de Spell Token (SPELL) hoje

A página de Análise de Spell Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SPELL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Spell Token abaixo.

Variação de preço de Spell Token (SPELL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.00007748---1.47%-13.08%-55.19%
Saiba mais sobre o preço de Spell Token

Indicadores técnicos de Spell Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Spell Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 1
Neutro 12
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 5Compra 9
Indicadores técnicos:NeutroVenda 1Neutro 7Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0000775
0.0000774
R2
0.0000774
0.0000774
R1
0.0000774
0.0000774
PP
0.0000773
0.0000773
S1
0.0000773
0.0000773
S2
0.0000772
0.0000773
S3
0.0000772
0.0000772

Sinais de mercado Spell Token

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.94M
$10.19 M
$11.13 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.05 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Spell Token

Entrada líquidaPreço de SPELLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.03 M0.00
2026-08-11-$0.02 M0.00
2026-08-10-$0.03 M0.00
2026-08-09-$0.03 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SPELL/USDT
$0.00007748
$0.00007748$0.00007748
-0.70%
705.25M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SPELL
SPELL
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