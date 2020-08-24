Análise técnica de Sperax (SPA) hoje A página de Análise de Sperax fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SPA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Sperax abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Sperax (SPA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.002069 -- +3.08% -6.26% -35.61%

Fluxo de capital de Sperax Entrada líquida Preço de SPAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Sperax (SPA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Sperax. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SPA / USDT $0.002069 $0.002069 $0.002069 +2.12% 25.53M (USDT) Negociar