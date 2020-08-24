Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Sperax, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Sperax, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre SPA

Informações sobre preços de SPA

O que é SPA

Whitepaper de SPA

Site oficial do SPA

Tokenomics de SPA

Previsão de preço de SPA

Histórico de preço de SPA

Guia de compra de SPA

Conversor de SPA para moeda Fiat

Spot SPA

Futuros USDT-M de SPA

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Sperax (SPA) hoje

Análise técnica de Sperax (SPA) hoje

A página de Análise de Sperax fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SPA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Sperax abaixo.

Variação de preço de Sperax (SPA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.002069--+3.08%-6.26%-35.61%
Saiba mais sobre o preço de Sperax

Fluxo de capital de Sperax

Entrada líquidaPreço de SPAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Sperax

Negocie Sperax (SPA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Sperax.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SPA/USDT
$0.002069
$0.002069$0.002069
+2.12%
25.53M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de SPA para USD

Montante

SPA
SPA
USD
USD

1 SPA = 0.002069 USD