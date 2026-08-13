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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SNX, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SNX, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de SNX (SNX) hoje

Análise técnica de SNX (SNX) hoje

A página de Análise de SNX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SNX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SNX abaixo.

Variação de preço de SNX (SNX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1976---8.06%-13.83%-40.34%
Saiba mais sobre o preço de SNX

Indicadores técnicos de SNX

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SNX em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 2
Neutro 5
Compra 19
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 5Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1974
0.1974
R2
0.1974
0.1973
R1
0.1973
0.1973
PP
0.1973
0.1973
S1
0.1972
0.1972
S2
0.1972
0.1972
S3
0.1971
0.1972

Sinais de mercado SNX

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.08M
$2.80 M
$2.88 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.22 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.22 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.65 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.62 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SNX

Entrada líquidaPreço de SNXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.20
2026-08-12$0.02 M0.20
2026-08-11$0.01 M0.20
2026-08-10-$0.09 M0.21
2026-08-09$0.02 M0.21

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SNX/USDT
$0.1976
$0.1976$0.1976
-1.39%
332.98K (USDT)
SNX/USDC
$0.1976
$0.1976$0.1976
-1.39%
267.51K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SNX
SNX
USD
USD

1 SNX = 0.1976 USD