Análise técnica de SNX (SNX) hoje A página de Análise de SNX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SNX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SNX abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SNX (SNX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1976 -- -8.06% -13.83% -40.34%

Indicadores técnicos de SNX

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SNX em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 2 Neutro 5 Compra 19 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 5 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1974 0.1974 R2 0.1974 0.1973 R1 0.1973 0.1973 PP 0.1973 0.1973 S1 0.1972 0.1972 S2 0.1972 0.1972 S3 0.1971 0.1972

Sinais de mercado SNX Volume líquido atual de ordens em aberto -0.08M $2.80 M $2.88 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.22 M Vendas ativas de 3 dias $0.22 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $0.65 M Vendas ativas de 7 dias $0.62 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de SNX Entrada líquida Preço de SNXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.20 2026-08-12 $0.02 M 0.20 2026-08-11 $0.01 M 0.20 2026-08-10 -$0.09 M 0.21 2026-08-09 $0.02 M 0.21 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SNX (SNX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SNX. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SNX / USDT $0.1976 $0.1976 $0.1976 -1.39% 332.98K (USDT) Negociar SNX / USDC $0.1976 $0.1976 $0.1976 -1.39% 267.51K (USDT) Negociar