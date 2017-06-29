Análise técnica de StatusNetwork (SNT) hoje A página de Análise de StatusNetwork fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SNT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de StatusNetwork abaixo. Cadastrar

Variação de preço de StatusNetwork (SNT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00507 -- -11.98% -31.12% -50.40%

Indicadores técnicos de StatusNetwork

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do StatusNetwork em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 14 Neutro 2 Compra 10 Médias móveis : Venda forte Venda 11 Neutro 1 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.005058 0.005054 R2 0.005054 0.00505 R1 0.005048 0.005048 PP 0.005044 0.005044 S1 0.005038 0.00504 S2 0.005034 0.005038 S3 0.005028 0.005034

Sinais de mercado StatusNetwork Volume líquido atual de ordens em aberto -0.24M $1.10 M $1.34 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.60 M Vendas ativas de 3 dias $0.60 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $3.64 M Vendas ativas de 7 dias $3.64 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de StatusNetwork Entrada líquida Preço de SNTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.02 M 0.01 2026-08-11 $0.02 M 0.01 2026-08-10 $0.02 M 0.01 2026-08-09 $0.02 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie StatusNetwork (SNT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o StatusNetwork. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SNT / USDT $0.00507 $0.00507 $0.00507 +0.39% 10.20M (USDT) Negociar