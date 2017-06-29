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Análise técnica de StatusNetwork (SNT) hoje

Análise técnica de StatusNetwork (SNT) hoje

A página de Análise de StatusNetwork fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SNT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de StatusNetwork abaixo.

Variação de preço de StatusNetwork (SNT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.00507---11.98%-31.12%-50.40%
Saiba mais sobre o preço de StatusNetwork

Indicadores técnicos de StatusNetwork

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do StatusNetwork em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 14
Neutro 2
Compra 10
Médias móveis:Venda forteVenda 11Neutro 1Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.005058
0.005054
R2
0.005054
0.00505
R1
0.005048
0.005048
PP
0.005044
0.005044
S1
0.005038
0.00504
S2
0.005034
0.005038
S3
0.005028
0.005034

Sinais de mercado StatusNetwork

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.24M
$1.10 M
$1.34 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.60 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.60 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$3.64 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.64 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de StatusNetwork

Entrada líquidaPreço de SNTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.02 M0.01
2026-08-11$0.02 M0.01
2026-08-10$0.02 M0.01
2026-08-09$0.02 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie StatusNetwork (SNT) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SNT/USDT
$0.00507
$0.00507$0.00507
+0.39%
10.20M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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