Análise técnica de Smooth Love Potion (SLP) hoje A página de Análise de Smooth Love Potion fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SLP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Smooth Love Potion abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Smooth Love Potion (SLP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0005145 -- -2.47% +1.19% -30.12%

Indicadores técnicos de Smooth Love Potion

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Smooth Love Potion em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 4 Compra 14 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 1 Compra 11 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 3 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0005134 0.0005133 R2 0.0005133 0.0005132 R1 0.0005131 0.0005132 PP 0.0005131 0.0005131 S1 0.0005128 0.0005129 S2 0.0005128 0.0005129 S3 0.0005126 0.0005128

Sinais de mercado Smooth Love Potion Volume líquido atual de ordens em aberto -0.68M $9.56 M $10.24 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.05 M Vendas ativas de 7 dias $0.05 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Smooth Love Potion Entrada líquida Preço de SLPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 -$0.02 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 -$0.03 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Smooth Love Potion (SLP) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Smooth Love Potion. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SLP / USDT $0.0005144 $0.0005144 $0.0005144 -1.55% 105.37M (USDT) Negociar