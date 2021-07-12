Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Smooth Love Potion, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Smooth Love Potion, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre SLP

Informações sobre preços de SLP

O que é SLP

Whitepaper de SLP

Site oficial do SLP

Tokenomics de SLP

Previsão de preço de SLP

Histórico de preço de SLP

Guia de compra de SLP

Conversor de SLP para moeda Fiat

Spot SLP

Futuros USDT-M de SLP

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Smooth Love Potion (SLP) hoje

Análise técnica de Smooth Love Potion (SLP) hoje

A página de Análise de Smooth Love Potion fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SLP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Smooth Love Potion abaixo.

Variação de preço de Smooth Love Potion (SLP)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0005145---2.47%+1.19%-30.12%
Saiba mais sobre o preço de Smooth Love Potion

Indicadores técnicos de Smooth Love Potion

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Smooth Love Potion em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 4
Compra 14
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 1Compra 11
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 3Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0005134
0.0005133
R2
0.0005133
0.0005132
R1
0.0005131
0.0005132
PP
0.0005131
0.0005131
S1
0.0005128
0.0005129
S2
0.0005128
0.0005129
S3
0.0005126
0.0005128

Sinais de mercado Smooth Love Potion

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.68M
$9.56 M
$10.24 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.05 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Smooth Love Potion

Entrada líquidaPreço de SLPUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.02 M0.00
2026-08-11-$0.02 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09-$0.03 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Smooth Love Potion

Negocie Smooth Love Potion (SLP) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Smooth Love Potion.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SLP/USDT
$0.0005144
$0.0005144$0.0005144
-1.55%
105.37M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de SLP para USD

Montante

SLP
SLP
USD
USD

1 SLP = 0.0005145 USD