Preço de SatLayer hoje

O preço ao vivo de SatLayer (SLAY) hoje é $ 0.005142, com uma variação de 0.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SLAY para USD é de $ 0.005142 por SLAY.

SatLayer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SLAY. Nas últimas 24 horas, SLAY foi negociado entre $ 0.005 (mínimo) e $ 0.005329 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SLAY movimentou-se +0.01% na última hora e -4.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 56.66K.

Informações de mercado de SatLayer (SLAY)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 56.66K$ 56.66K $ 56.66K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.80M$ 10.80M $ 10.80M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de SatLayer é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.66K. A oferta em circulação de SLAY é --, com um fornecimento total de 2100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.80M.