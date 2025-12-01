Tokenomics de SatLayer (SLAY)

Tokenomics de SatLayer (SLAY)

Descubra informações essenciais sobre SatLayer (SLAY), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-12-01 16:29:35 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de SatLayer (SLAY)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de SatLayer (SLAY), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
--
----
Fornecimento total:
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
Fornecimento circulante:
--
----
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 10.30M
$ 10.30M$ 10.30M
Máximo histórico:
$ 0.114
$ 0.114$ 0.114
Mínimo histórico:
--
----
Preço atual:
$ 0.004907
$ 0.004907$ 0.004907

Informação sobre SatLayer (SLAY)

The new financial system, built on Bitcoin: SatLayer is the economic layer for Bitcoin, making the best asset now fully programmable. Bitcoin isn’t idle gold anymore. SatLayer leverages restaking primitives to evolve Bitcoin into an active reserve asset, anchoring secure, capital-efficient DeFi and RWA systems. As the Bitcoin restaking partner for Sui and Berachain — and the exclusive restaking partner of Babylon Labs—SatLayer collaborates with top revenue-generating projects to develop use cases like on-chain insurance and liquidity float, driving real and sustainable yield.

Site oficial:
https://satlayer.xyz/
Whitepaper:
https://docs.satlayer.xyz/overview/litepaper
Explorador de blocos:
https://etherscan.io/token/0x51477A3002ee04B7542aDfe63ccdb50c00Ee5147

Tokenomics de SatLayer (SLAY): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de SatLayer (SLAY) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens SLAY que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SLAY podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do SLAY, explore o preço em tempo real do token SLAY!

Como comprar SLAY

Interessado em adicionar SatLayer (SLAY) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar SLAY, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.

Histórico de preços de SatLayer (SLAY)

Analisar o histórico de preços de SLAY ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de SLAY

Quer saber para onde o SLAY pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do SLAY combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Por que deve escolher a MEXC?

A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.

Mais de 4,000 pares de negociação nos mercados Spot e Futuros
As listagens de tokens mais rápidas entre as CEXs
#1 em liquidez em todo o setor
As menores taxas, com atendimento ao cliente 24/7
Transparência de reservas de tokens acima de 100% para os fundos dos usuários
Barreiras de entrada ultrabaixas: compre cripto com apenas 1 USDT
mc_how_why_title
Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

Aviso legal

Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"