Preço de Lombard hoje

O preço ao vivo de Lombard (BARD) hoje é $ 0.7323, com uma variação de 1.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BARD para USD é de $ 0.7323 por BARD.

Lombard ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BARD. Nas últimas 24 horas, BARD foi negociado entre $ 0.7237 (mínimo) e $ 0.7548 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BARD movimentou-se -0.49% na última hora e +1.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 186.21K.

Informações de mercado de Lombard (BARD)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 186.21K$ 186.21K $ 186.21K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 732.30M$ 732.30M $ 732.30M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Lombard é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 186.21K. A oferta em circulação de BARD é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 732.30M.