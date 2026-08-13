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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SKALE, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SKALE, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de SKALE (SKL) hoje

Análise técnica de SKALE (SKL) hoje

A página de Análise de SKALE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SKL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SKALE abaixo.

Variação de preço de SKALE (SKL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.003452---5.25%-18.88%-50.75%
Saiba mais sobre o preço de SKALE

Indicadores técnicos de SKALE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SKALE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 3
Compra 12
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 1Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 2Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.003446
0.003445
R2
0.003445
0.003444
R1
0.003444
0.003444
PP
0.003443
0.003443
S1
0.003442
0.003442
S2
0.003441
0.003442
S3
0.00344
0.003441

Sinais de mercado SKALE

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.05M
$2.04 M
$2.00 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.08 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SKALE

Entrada líquidaPreço de SKLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.02 M0.00
2026-08-11-$0.04 M0.00
2026-08-10$0.01 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SKL/USDT
$0.003453
$0.003453$0.003453
-0.27%
19.27M (USDT)
SKL/USDC
$0.003451
$0.003451$0.003451
-0.33%
15.86M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SKL
USD
USD

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