Análise técnica de SafePal (SFP) hoje A página de Análise de SafePal fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SFP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SafePal abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SafePal (SFP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.2427 -- +11.27% +11.74% -20.67%

Indicadores técnicos de SafePal

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SafePal em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 0 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 0 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.2435 0.2432 R2 0.2432 0.2431 R1 0.2431 0.243 PP 0.2428 0.2428 S1 0.2427 0.2427 S2 0.2424 0.2426 S3 0.2423 0.2424

Sinais de mercado SafePal Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $1.97 M $1.97 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.08 M Vendas ativas de 3 dias $0.08 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.20 M Vendas ativas de 7 dias $0.21 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de SafePal Entrada líquida Preço de SFPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.24 2026-08-12 -$0.01 M 0.24 2026-08-11 $0.02 M 0.25 2026-08-10 -$0.01 M 0.24 2026-08-09 -$0.01 M 0.24 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SafePal (SFP) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SafePal. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SFP / USDT $0.2432 $0.2432 $0.2432 +2.14% 233.32K (USDT) Negociar