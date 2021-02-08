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Análise técnica de SafePal (SFP) hoje

Análise técnica de SafePal (SFP) hoje

A página de Análise de SafePal fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SFP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SafePal abaixo.

Variação de preço de SafePal (SFP)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.2427--+11.27%+11.74%-20.67%
Saiba mais sobre o preço de SafePal

Indicadores técnicos de SafePal

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SafePal em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 0
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 0Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.2435
0.2432
R2
0.2432
0.2431
R1
0.2431
0.243
PP
0.2428
0.2428
S1
0.2427
0.2427
S2
0.2424
0.2426
S3
0.2423
0.2424

Sinais de mercado SafePal

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$1.97 M
$1.97 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.08 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.20 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.21 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SafePal

Entrada líquidaPreço de SFPUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.24
2026-08-12-$0.01 M0.24
2026-08-11$0.02 M0.25
2026-08-10-$0.01 M0.24
2026-08-09-$0.01 M0.24

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SFP/USDT
$0.2432
$0.2432$0.2432
+2.14%
233.32K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SFP
SFP
USD
USD

1 SFP = 0.2427 USD