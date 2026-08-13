Análise técnica de SEI (SEI) hoje A página de Análise de SEI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SEI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SEI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SEI (SEI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04005 -- -3.68% -15.58% -40.37%

Indicadores técnicos de SEI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SEI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 1 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.04005 0.04005 R2 0.04005 0.04004 R1 0.04004 0.04004 PP 0.04004 0.04004 S1 0.04003 0.04003 S2 0.04003 0.04003 S3 0.04002 0.04003

Sinais de mercado SEI Volume líquido atual de ordens em aberto 0.46M $21.48 M $21.02 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.24M Compras ativas de 3 dias $4.62 M Vendas ativas de 3 dias $4.39 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.16M Compras ativas de 7 dias $11.35 M Vendas ativas de 7 dias $11.52 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de SEI Entrada líquida Preço de SEIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.15 M 0.04 2026-08-12 $0.20 M 0.04 2026-08-11 -$0.32 M 0.04 2026-08-10 $0.12 M 0.04 2026-08-09 $0.16 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SEI (SEI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SEI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SEI / USDT $0.04005 $0.04005 $0.04005 -0.09% 1.27M (USDT) Negociar SEI / USDC $0.04 $0.04 $0.04 -0.19% 1.37M (USDT) Negociar