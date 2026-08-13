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Análise técnica de SEI (SEI) hoje

Análise técnica de SEI (SEI) hoje

A página de Análise de SEI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SEI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SEI abaixo.

Variação de preço de SEI (SEI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04005---3.68%-15.58%-40.37%
Saiba mais sobre o preço de SEI

Indicadores técnicos de SEI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SEI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 1
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.04005
0.04005
R2
0.04005
0.04004
R1
0.04004
0.04004
PP
0.04004
0.04004
S1
0.04003
0.04003
S2
0.04003
0.04003
S3
0.04002
0.04003

Sinais de mercado SEI

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.46M
$21.48 M
$21.02 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.24M
Compras ativas de 3 dias
$4.62 M
Vendas ativas de 3 dias
$4.39 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.16M
Compras ativas de 7 dias
$11.35 M
Vendas ativas de 7 dias
$11.52 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SEI

Entrada líquidaPreço de SEIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.15 M0.04
2026-08-12$0.20 M0.04
2026-08-11-$0.32 M0.04
2026-08-10$0.12 M0.04
2026-08-09$0.16 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie SEI (SEI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SEI.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SEI/USDT
$0.04005
$0.04005$0.04005
-0.09%
1.27M (USDT)
SEI/USDC
$0.04
$0.04$0.04
-0.19%
1.37M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SEI
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USD

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