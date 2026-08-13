Análise técnica de Stader (SD) hoje A página de Análise de Stader fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Stader abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Stader (SD) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1033 -- +2.99% -7.69% -45.58%

Fluxo de capital de Stader Entrada líquida Preço de SDUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.10 2026-08-12 -$0.01 M 0.10 2026-08-11 -$0.01 M 0.11 2026-08-10 -$0.02 M 0.11 2026-08-09 -$0.02 M 0.11 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Stader (SD) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Stader. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SD / USDT $0.1033 $0.1033 $0.1033 0.00% 508.00K (USDT) Negociar