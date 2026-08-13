Análise técnica de SATS (SATS) hoje A página de Análise de SATS fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SATS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SATS abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SATS (SATS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.000000010184 -- +5.92% +6.46% -30.20%

Indicadores técnicos de SATS

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SATS em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 5 Compra 10 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 2 Compra 6 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 3 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00000001018 0.00000001018 R2 0.00000001018 0.00000001017 R1 0.00000001017 0.00000001017 PP 0.00000001017 0.00000001017 S1 0.00000001016 0.00000001016 S2 0.00000001016 0.00000001016 S3 0.00000001015 0.00000001016

Sinais de mercado SATS Volume líquido atual de ordens em aberto -4.51M $6.98 M $11.49 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.07 M Vendas ativas de 3 dias $0.09 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $0.23 M Vendas ativas de 7 dias $0.25 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de SATS Entrada líquida Preço de SATSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.00 2026-08-12 -$0.05 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.00 2026-08-10 -$0.02 M 0.00 2026-08-09 -$0.02 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SATS (SATS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SATS. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SATS / USDT $0.000000010184 $0.000000010184 $0.000000010184 +0.12% 7589.11B (USDT) Negociar