Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SATS, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SATS, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre SATS

Informações sobre preços de SATS

O que é SATS

Site oficial do SATS

Tokenomics de SATS

Previsão de preço de SATS

Histórico de preço de SATS

Guia de compra de SATS

Conversor de SATS para moeda Fiat

Spot SATS

Futuros USDT-M de SATS

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de SATS (SATS) hoje

Análise técnica de SATS (SATS) hoje

A página de Análise de SATS fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SATS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SATS abaixo.

Variação de preço de SATS (SATS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.000000010184--+5.92%+6.46%-30.20%
Saiba mais sobre o preço de SATS

Indicadores técnicos de SATS

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SATS em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 5
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 2Compra 6
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 3Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00000001018
0.00000001018
R2
0.00000001018
0.00000001017
R1
0.00000001017
0.00000001017
PP
0.00000001017
0.00000001017
S1
0.00000001016
0.00000001016
S2
0.00000001016
0.00000001016
S3
0.00000001015
0.00000001016

Sinais de mercado SATS

Volume líquido atual de ordens em aberto
-4.51M
$6.98 M
$11.49 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.09 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.23 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.25 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SATS

Entrada líquidaPreço de SATSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.00
2026-08-12-$0.05 M0.00
2026-08-11-$0.02 M0.00
2026-08-10-$0.02 M0.00
2026-08-09-$0.02 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre SATS

Negocie SATS (SATS) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SATS.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SATS/USDT
$0.000000010184
$0.000000010184$0.000000010184
+0.12%
7589.11B (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de SATS para USD

Montante

SATS
SATS
USD
USD

1 SATS = 0.00000 USD