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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SAGA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SAGA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de SAGA (SAGA) hoje

Análise técnica de SAGA (SAGA) hoje

A página de Análise de SAGA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SAGA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SAGA abaixo.

Variação de preço de SAGA (SAGA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01423--+5.56%+14.75%-47.80%
Saiba mais sobre o preço de SAGA

Indicadores técnicos de SAGA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SAGA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 21
Neutro 3
Compra 2
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01432
0.0143
R2
0.0143
0.01427
R1
0.01425
0.01426
PP
0.01423
0.01423
S1
0.01418
0.0142
S2
0.01416
0.01419
S3
0.01411
0.01416

Sinais de mercado SAGA

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.26M
$1.30 M
$1.57 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.41 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.41 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.07M
Compras ativas de 7 dias
$3.62 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.55 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SAGA

Entrada líquidaPreço de SAGAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.03 M0.01
2026-08-12-$0.04 M0.01
2026-08-11-$0.26 M0.01
2026-08-10-$0.09 M0.02
2026-08-09-$1.40 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie SAGA (SAGA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SAGA.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SAGA/USDT
$0.01423
$0.01423$0.01423
+1.57%
6.24M (USDT)
SAGA/USDC
$0.01421
$0.01421$0.01421
+1.50%
4.06M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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