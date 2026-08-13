Análise técnica de SAGA (SAGA) hoje A página de Análise de SAGA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SAGA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SAGA abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SAGA (SAGA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01423 -- +5.56% +14.75% -47.80%

Indicadores técnicos de SAGA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SAGA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 21 Neutro 3 Compra 2 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 3 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01432 0.0143 R2 0.0143 0.01427 R1 0.01425 0.01426 PP 0.01423 0.01423 S1 0.01418 0.0142 S2 0.01416 0.01419 S3 0.01411 0.01416

Sinais de mercado SAGA Volume líquido atual de ordens em aberto -0.26M $1.30 M $1.57 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.41 M Vendas ativas de 3 dias $0.41 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.07M Compras ativas de 7 dias $3.62 M Vendas ativas de 7 dias $3.55 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de SAGA Entrada líquida Preço de SAGAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.03 M 0.01 2026-08-12 -$0.04 M 0.01 2026-08-11 -$0.26 M 0.01 2026-08-10 -$0.09 M 0.02 2026-08-09 -$1.40 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SAGA (SAGA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SAGA. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SAGA / USDT $0.01423 $0.01423 $0.01423 +1.57% 6.24M (USDT) Negociar SAGA / USDC $0.01421 $0.01421 $0.01421 +1.50% 4.06M (USDT) Negociar