Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre THORChain, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre THORChain, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre RUNE

Informações sobre preços de RUNE

O que é RUNE

Whitepaper de RUNE

Site oficial do RUNE

Tokenomics de RUNE

Previsão de preço de RUNE

Histórico de preço de RUNE

Guia de compra de RUNE

Conversor de RUNE para moeda Fiat

Spot RUNE

Futuros USDT-M de RUNE

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de THORChain (RUNE) hoje

Análise técnica de THORChain (RUNE) hoje

A página de Análise de THORChain fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RUNE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de THORChain abaixo.

Variação de preço de THORChain (RUNE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.4218---5.07%+4.56%-28.16%
Saiba mais sobre o preço de THORChain

Indicadores técnicos de THORChain

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do THORChain em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 4
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 1Compra 13
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.4215
0.4214
R2
0.4214
0.4214
R1
0.4214
0.4214
PP
0.4213
0.4213
S1
0.4213
0.4213
S2
0.4212
0.4213
S3
0.4212
0.4212

Sinais de mercado THORChain

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.24M
$15.25 M
$15.49 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.24 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.24 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$1.03 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.03 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de THORChain

Entrada líquidaPreço de RUNEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.42
2026-08-12-$0.09 M0.42
2026-08-11$0.08 M0.42
2026-08-10-$0.16 M0.43
2026-08-09-$0.11 M0.44

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre THORChain

Negocie THORChain (RUNE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o THORChain.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RUNE/USDT
$0.4218
$0.4218$0.4218
-0.63%
337.01K (USDT)
RUNE/USDC
$0.4216
$0.4216$0.4216
-0.55%
126.71K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de RUNE para USD

Montante

RUNE
RUNE
USD
USD

1 RUNE = 0.4218 USD