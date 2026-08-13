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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Reserve Rights, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Reserve Rights, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Reserve Rights (RSR) hoje

Análise técnica de Reserve Rights (RSR) hoje

A página de Análise de Reserve Rights fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RSR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Reserve Rights abaixo.

Variação de preço de Reserve Rights (RSR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.001173---3.14%-3.14%-39.63%
Saiba mais sobre o preço de Reserve Rights

Indicadores técnicos de Reserve Rights

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Reserve Rights em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 5
Neutro 14
Compra 7
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 5Compra 6
Indicadores técnicos:NeutroVenda 2Neutro 9Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.001173
0.001172
R2
0.001172
0.001172
R1
0.001172
0.001172
PP
0.001171
0.001171
S1
0.001171
0.001171
S2
0.00117
0.001171
S3
0.00117
0.00117

Sinais de mercado Reserve Rights

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.01M
$4.64 M
$4.63 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.17 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.18 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.40 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.41 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Reserve Rights

Entrada líquidaPreço de RSRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.00
2026-08-12-$0.03 M0.00
2026-08-11-$0.06 M0.00
2026-08-10$0.04 M0.00
2026-08-09-$0.02 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Reserve Rights (RSR) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Reserve Rights.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RSR/USDT
$0.001172
$0.001172$0.001172
-2.48%
50.48M (USDT)
RSR/USDC
$0.001172
$0.001172$0.001172
-2.41%
46.58M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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