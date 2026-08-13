Análise técnica de Reserve Rights (RSR) hoje A página de Análise de Reserve Rights fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RSR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Reserve Rights abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Reserve Rights (RSR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.001173 -- -3.14% -3.14% -39.63%

Indicadores técnicos de Reserve Rights

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Reserve Rights em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 5 Neutro 14 Compra 7 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 5 Compra 6 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 9 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.001173 0.001172 R2 0.001172 0.001172 R1 0.001172 0.001172 PP 0.001171 0.001171 S1 0.001171 0.001171 S2 0.00117 0.001171 S3 0.00117 0.00117

Sinais de mercado Reserve Rights Volume líquido atual de ordens em aberto 0.01M $4.64 M $4.63 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.17 M Vendas ativas de 3 dias $0.18 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.40 M Vendas ativas de 7 dias $0.41 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Reserve Rights Entrada líquida Preço de RSRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.00 2026-08-12 -$0.03 M 0.00 2026-08-11 -$0.06 M 0.00 2026-08-10 $0.04 M 0.00 2026-08-09 -$0.02 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Reserve Rights (RSR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Reserve Rights. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RSR / USDT $0.001172 $0.001172 $0.001172 -2.48% 50.48M (USDT) Negociar RSR / USDC $0.001172 $0.001172 $0.001172 -2.41% 46.58M (USDT) Negociar