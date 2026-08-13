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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Rocket Pool, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Rocket Pool, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Rocket Pool (RPL) hoje

Análise técnica de Rocket Pool (RPL) hoje

A página de Análise de Rocket Pool fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RPL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Rocket Pool abaixo.

Variação de preço de Rocket Pool (RPL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.395---9.24%-21.28%-30.74%
Saiba mais sobre o preço de Rocket Pool

Indicadores técnicos de Rocket Pool

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Rocket Pool em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 7
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 2Compra 6
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 5Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.3943
1.3936
R2
1.3936
1.3932
R1
1.3933
1.393
PP
1.3926
1.3926
S1
1.3923
1.3922
S2
1.3916
1.392
S3
1.3913
1.3916

Sinais de mercado Rocket Pool

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.16M
$1.91 M
$2.07 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.06 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Rocket Pool

Entrada líquidaPreço de RPLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M1.39
2026-08-12-$0.01 M1.43
2026-08-11-$0.02 M1.41
2026-08-10-$0.02 M1.51
2026-08-09-$0.01 M1.55

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RPL/USDT
$1.393
$1.393$1.393
-2.31%
42.43K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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