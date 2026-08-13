Análise técnica de Rocket Pool (RPL) hoje A página de Análise de Rocket Pool fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RPL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Rocket Pool abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Rocket Pool (RPL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.395 -- -9.24% -21.28% -30.74%

Indicadores técnicos de Rocket Pool

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Rocket Pool em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 7 Compra 10 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 2 Compra 6 Indicadores técnicos : Neutro Venda 3 Neutro 5 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.3943 1.3936 R2 1.3936 1.3932 R1 1.3933 1.393 PP 1.3926 1.3926 S1 1.3923 1.3922 S2 1.3916 1.392 S3 1.3913 1.3916

Sinais de mercado Rocket Pool Volume líquido atual de ordens em aberto -0.16M $1.91 M $2.07 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.06 M Vendas ativas de 7 dias $0.06 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Rocket Pool Entrada líquida Preço de RPLUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 1.39 2026-08-12 -$0.01 M 1.43 2026-08-11 -$0.02 M 1.41 2026-08-10 -$0.02 M 1.51 2026-08-09 -$0.01 M 1.55 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Rocket Pool (RPL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Rocket Pool. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RPL / USDT $1.393 $1.393 $1.393 -2.31% 42.43K (USDT) Negociar