O preço ao vivo de ROVR Network (ROVR) hoje é $ 0.0089, com uma variação de 0.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROVR para USD é de $ 0.0089 por ROVR.

ROVR Network ocupa atualmente a posição #1769 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.92M, com um fornecimento em circulação de 215.29M ROVR. Nas últimas 24 horas, ROVR foi negociado entre $ 0.008708 (mínimo) e $ 0.009105 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.021590040558154902, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.008280267387340556.

No desempenho de curto prazo, ROVR movimentou-se +0.75% na última hora e -3.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 80.96K.

Informações de mercado de ROVR Network (ROVR)

Classificação No.1769 Capitalização de mercado $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Volume (24h) $ 80.96K$ 80.96K $ 80.96K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 89.00M$ 89.00M $ 89.00M Fornecimento Circulante 215.29M 215.29M 215.29M Fornecimento máximo 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 Fornecimento total 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 Taxa circulante 2.15% Blockchain pública SOL

