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Análise técnica de Oasis (ROSE) hoje

Análise técnica de Oasis (ROSE) hoje

A página de Análise de Oasis fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ROSE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Oasis abaixo.

Variação de preço de Oasis (ROSE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.005234---4.93%-5.32%-55.05%
Saiba mais sobre o preço de Oasis

Indicadores técnicos de Oasis

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Oasis em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 5
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 0Compra 11
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 5Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00523
0.005227
R2
0.005227
0.005225
R1
0.005225
0.005224
PP
0.005222
0.005222
S1
0.00522
0.00522
S2
0.005217
0.005219
S3
0.005215
0.005217

Sinais de mercado Oasis

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.22M
$0.89 M
$1.10 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.04M
Compras ativas de 3 dias
$0.53 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.49 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$1.56 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.55 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Oasis

Entrada líquidaPreço de ROSEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.01
2026-08-12-$0.03 M0.01
2026-08-11-$0.05 M0.01
2026-08-10-$0.11 M0.01
2026-08-09$0.03 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ROSE/USDT
$0.005234
$0.005234$0.005234
-3.57%
14.23M (USDT)
ROSE/USDC
$0.005226
$0.005226$0.005226
-3.45%
10.35M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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