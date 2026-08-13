Análise técnica de Oasis (ROSE) hoje A página de Análise de Oasis fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ROSE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Oasis abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Oasis (ROSE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.005234 -- -4.93% -5.32% -55.05%

Indicadores técnicos de Oasis

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Oasis em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 5 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 0 Compra 11 Indicadores técnicos : Venda Venda 5 Neutro 5 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00523 0.005227 R2 0.005227 0.005225 R1 0.005225 0.005224 PP 0.005222 0.005222 S1 0.00522 0.00522 S2 0.005217 0.005219 S3 0.005215 0.005217

Sinais de mercado Oasis Volume líquido atual de ordens em aberto -0.22M $0.89 M $1.10 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.04M Compras ativas de 3 dias $0.53 M Vendas ativas de 3 dias $0.49 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $1.56 M Vendas ativas de 7 dias $1.55 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Oasis Entrada líquida Preço de ROSEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.01 2026-08-12 -$0.03 M 0.01 2026-08-11 -$0.05 M 0.01 2026-08-10 -$0.11 M 0.01 2026-08-09 $0.03 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Oasis (ROSE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Oasis. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ROSE / USDT $0.005234 $0.005234 $0.005234 -3.57% 14.23M (USDT) Negociar ROSE / USDC $0.005226 $0.005226 $0.005226 -3.45% 10.35M (USDT) Negociar