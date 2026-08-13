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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre RONIN, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre RONIN, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de RONIN (RON) hoje

Análise técnica de RONIN (RON) hoje

A página de Análise de RONIN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RON, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de RONIN abaixo.

Variação de preço de RONIN (RON)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04885---0.84%-6.55%-52.71%
Saiba mais sobre o preço de RONIN

Indicadores técnicos de RONIN

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do RONIN em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 7
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 9Neutro 3Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 4Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0488
0.04879
R2
0.04879
0.04879
R1
0.04878
0.04878
PP
0.04878
0.04878
S1
0.04876
0.04877
S2
0.04876
0.04876
S3
0.04874
0.04876

Sinais de mercado RONIN

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.04M
$1.49 M
$1.53 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.22 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.22 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de RONIN

Entrada líquidaPreço de RONUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.05
2026-08-12$0.00 M0.05
2026-08-11$0.00 M0.05
2026-08-10$0.00 M0.05
2026-08-09$0.00 M0.05

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RON/USDT
$0.04886
$0.04886$0.04886
-1.72%
1.09M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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