Análise técnica de RONIN (RON) hoje A página de Análise de RONIN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RON, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de RONIN abaixo. Cadastrar

Variação de preço de RONIN (RON) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04885 -- -0.84% -6.55% -52.71%

Indicadores técnicos de RONIN

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do RONIN em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 7 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 9 Neutro 3 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 4 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0488 0.04879 R2 0.04879 0.04879 R1 0.04878 0.04878 PP 0.04878 0.04878 S1 0.04876 0.04877 S2 0.04876 0.04876 S3 0.04874 0.04876

Sinais de mercado RONIN Volume líquido atual de ordens em aberto -0.04M $1.49 M $1.53 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.22 M Vendas ativas de 7 dias $0.22 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de RONIN Entrada líquida Preço de RONUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.05 2026-08-12 $0.00 M 0.05 2026-08-11 $0.00 M 0.05 2026-08-10 $0.00 M 0.05 2026-08-09 $0.00 M 0.05 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie RONIN (RON) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o RONIN. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RON / USDT $0.04886 $0.04886 $0.04886 -1.72% 1.09M (USDT) Negociar