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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre RIF, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre RIF, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de RIF (RIF) hoje

Análise técnica de RIF (RIF) hoje

A página de Análise de RIF fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RIF, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de RIF abaixo.

Variação de preço de RIF (RIF)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.06796---1.80%-48.27%-7.43%
Saiba mais sobre o preço de RIF

Indicadores técnicos de RIF

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do RIF em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 4
Compra 14
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 4Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.06782
0.06779
R2
0.06779
0.06777
R1
0.06777
0.06775
PP
0.06774
0.06774
S1
0.06772
0.06772
S2
0.06769
0.0677
S3
0.06767
0.06769

Sinais de mercado RIF

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.76M
$13.22 M
$13.98 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.27 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.29 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$1.06 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.08 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de RIF

Entrada líquidaPreço de RIFUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M0.07
2026-08-12-$0.02 M0.07
2026-08-11-$0.08 M0.07
2026-08-10-$0.01 M0.07
2026-08-09-$0.01 M0.07

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RIF/USDT
$0.06792
$0.06792$0.06792
-2.77%
1.14M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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USD

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