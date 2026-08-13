Análise técnica de RIF (RIF) hoje A página de Análise de RIF fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RIF, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de RIF abaixo. Cadastrar

Variação de preço de RIF (RIF) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.06796 -- -1.80% -48.27% -7.43%

Indicadores técnicos de RIF

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do RIF em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 4 Compra 14 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 4 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.06782 0.06779 R2 0.06779 0.06777 R1 0.06777 0.06775 PP 0.06774 0.06774 S1 0.06772 0.06772 S2 0.06769 0.0677 S3 0.06767 0.06769

Sinais de mercado RIF Volume líquido atual de ordens em aberto -0.76M $13.22 M $13.98 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.27 M Vendas ativas de 3 dias $0.29 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $1.06 M Vendas ativas de 7 dias $1.08 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de RIF Entrada líquida Preço de RIFUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.03 M 0.07 2026-08-12 -$0.02 M 0.07 2026-08-11 -$0.08 M 0.07 2026-08-10 -$0.01 M 0.07 2026-08-09 -$0.01 M 0.07 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie RIF (RIF) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o RIF. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RIF / USDT $0.06792 $0.06792 $0.06792 -2.77% 1.14M (USDT) Negociar