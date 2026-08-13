Preço de Red Horse hoje

O preço ao vivo de Red Horse (RH) hoje é R$ 0.00543, com uma variação de 1.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RH para BRL é de R$ 0.00543 por RH.

Red Horse ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- RH. Nas últimas 24 horas, RH foi negociado entre R$ 0.005249 (mínimo) e R$ 0.00552 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, RH movimentou-se +1.04% na última hora e -38.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 48.57K.

Informações de mercado de Red Horse (RH)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 48.57KR$ 48.57K R$ 48.57K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 54.30MR$ 54.30M R$ 54.30M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Red Horse é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 48.57K. A oferta em circulação de RH é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 54.30M.