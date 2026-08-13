Preço de Real Briefly hoje

O preço ao vivo de Real Briefly (REALTOKEN) hoje é R$ 0.002204, com uma variação de 1.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de REALTOKEN para BRL é de R$ 0.002204 por REALTOKEN.

Real Briefly ocupa atualmente a posição #1560 em capitalização de mercado, totalizando R$ 1.46M, com um fornecimento em circulação de 663.50M REALTOKEN. Nas últimas 24 horas, REALTOKEN foi negociado entre R$ 0.00201 (mínimo) e R$ 0.0024 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.2230690733357608938, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0165974780062859991.

No desempenho de curto prazo, REALTOKEN movimentou-se -0.28% na última hora e +21.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 14.80K.

Informações de mercado de Real Briefly (REALTOKEN)

Classificação No.1560 Capitalização de mercado R$ 1.46MR$ 1.46M R$ 1.46M Volume (24h) R$ 14.80KR$ 14.80K R$ 14.80K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 2.20MR$ 2.20M R$ 2.20M Fornecimento Circulante 663.50M 663.50M 663.50M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 66.34% Blockchain pública XRP

A capitalização de mercado atual de Real Briefly é R$ 1.46M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 14.80K. A oferta em circulação de REALTOKEN é 663.50M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.20M.