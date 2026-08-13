Análise técnica de Rubic (RBC) hoje A página de Análise de Rubic fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RBC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Rubic abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Rubic (RBC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.003531 -- +0.11% +4.56% -5.54%

Fluxo de capital de Rubic Entrada líquida Preço de RBCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Rubic (RBC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Rubic. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RBC / USDT $0.00353 $0.00353 $0.00353 -0.25% 9.24M (USDT) Negociar