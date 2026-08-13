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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Raydium, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Raydium, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Raydium (RAY) hoje

Análise técnica de Raydium (RAY) hoje

A página de Análise de Raydium fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RAY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Raydium abaixo.

Variação de preço de Raydium (RAY)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.6345--+2.48%-4.59%-19.94%
Saiba mais sobre o preço de Raydium

Indicadores técnicos de Raydium

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Raydium em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 2
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 1Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.6345
0.6345
R2
0.6345
0.6343
R1
0.6343
0.6343
PP
0.6342
0.6342
S1
0.634
0.634
S2
0.6339
0.634
S3
0.6337
0.6339

Sinais de mercado Raydium

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.02M
$3.51 M
$3.50 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.13 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.13 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.36 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.36 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Raydium

Entrada líquidaPreço de RAYUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.63
2026-08-12$0.03 M0.63
2026-08-11-$0.06 M0.62
2026-08-10-$0.03 M0.63
2026-08-09$0.03 M0.65

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RAY/USDT
$0.6345
$0.6345$0.6345
+0.14%
87.49K (USDT)
RAY/USDC
$0.6338
$0.6338$0.6338
+0.14%
41.44K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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RAY
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USD

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