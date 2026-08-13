Análise técnica de Raydium (RAY) hoje A página de Análise de Raydium fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RAY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Raydium abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Raydium (RAY) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.6345 -- +2.48% -4.59% -19.94%

Indicadores técnicos de Raydium

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Raydium em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 2 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.6345 0.6345 R2 0.6345 0.6343 R1 0.6343 0.6343 PP 0.6342 0.6342 S1 0.634 0.634 S2 0.6339 0.634 S3 0.6337 0.6339

Sinais de mercado Raydium Volume líquido atual de ordens em aberto 0.02M $3.51 M $3.50 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.13 M Vendas ativas de 3 dias $0.13 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.36 M Vendas ativas de 7 dias $0.36 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Raydium Entrada líquida Preço de RAYUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.63 2026-08-12 $0.03 M 0.63 2026-08-11 -$0.06 M 0.62 2026-08-10 -$0.03 M 0.63 2026-08-09 $0.03 M 0.65 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Raydium (RAY) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Raydium. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RAY / USDT $0.6345 $0.6345 $0.6345 +0.14% 87.49K (USDT) Negociar RAY / USDC $0.6338 $0.6338 $0.6338 +0.14% 41.44K (USDT) Negociar