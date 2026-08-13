Análise técnica de Rats (RATS) hoje A página de Análise de Rats fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RATS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Rats abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Rats (RATS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00003826 -- -27.93% +5.80% +8.63%

Fluxo de capital de Rats Entrada líquida Preço de RATSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 -$0.06 M 0.00 2026-08-09 -$0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Rats (RATS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Rats. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RATS / USDT $0.00003826 $0.00003826 $0.00003826 +0.97% 2.14B (USDT) Negociar