Análise técnica de SuperRare (RARE) hoje A página de Análise de SuperRare fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RARE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SuperRare abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SuperRare (RARE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01295 -- +9.56% +4.60% -26.92%

Indicadores técnicos de SuperRare

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SuperRare em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 5 Compra 13 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 3 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01294 0.01293 R2 0.01293 0.01293 R1 0.01293 0.01293 PP 0.01292 0.01292 S1 0.01292 0.01292 S2 0.01291 0.01292 S3 0.01291 0.01291

Sinais de mercado SuperRare Volume líquido atual de ordens em aberto -1.85M $25.32 M $27.17 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.42 M Vendas ativas de 3 dias $0.41 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.47 M Vendas ativas de 7 dias $0.46 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de SuperRare Entrada líquida Preço de RAREUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.12 M 0.01 2026-08-12 -$0.04 M 0.01 2026-08-11 -$0.05 M 0.01 2026-08-10 $0.04 M 0.01 2026-08-09 $0.07 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SuperRare (RARE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SuperRare. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RARE / USDT $0.01295 $0.01295 $0.01295 -2.11% 10.60M (USDT) Negociar