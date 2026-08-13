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Análise técnica de SuperRare (RARE) hoje

Análise técnica de SuperRare (RARE) hoje

A página de Análise de SuperRare fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RARE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SuperRare abaixo.

Variação de preço de SuperRare (RARE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01295--+9.56%+4.60%-26.92%
Saiba mais sobre o preço de SuperRare

Indicadores técnicos de SuperRare

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SuperRare em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 5
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 3Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01294
0.01293
R2
0.01293
0.01293
R1
0.01293
0.01293
PP
0.01292
0.01292
S1
0.01292
0.01292
S2
0.01291
0.01292
S3
0.01291
0.01291

Sinais de mercado SuperRare

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.85M
$25.32 M
$27.17 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.42 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.41 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.47 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.46 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SuperRare

Entrada líquidaPreço de RAREUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.12 M0.01
2026-08-12-$0.04 M0.01
2026-08-11-$0.05 M0.01
2026-08-10$0.04 M0.01
2026-08-09$0.07 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RARE/USDT
$0.01295
$0.01295$0.01295
-2.11%
10.60M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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RARE
RARE
USD
USD

1 RARE = 0.01295 USD